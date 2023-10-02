Fethiye'de arızalanan tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halindeyken makine arızası yaşayan 11 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Kelebekler Vadisi önlerinde içinde 8 kişi bulunan ve 11 metre uzunluğundaki tekne makine bölümünde arıza yaşandı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-5 (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye'deki özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA