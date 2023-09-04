Fethiye'de Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan 2 kişi emniyetle birlikte Fethiye'deki özel bir marinaya ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu kurtardı.

Fethiye Karaağaç açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 14 metrelik tekneyi yedekleyerek Fethiye'deki özel bir marinaya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA