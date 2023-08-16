Fethiye açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaralı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti ve ambulansla hastaneye sevk etti.