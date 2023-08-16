Fethiye açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaralı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti ve ambulansla hastaneye sevk etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, söz konusu kişiyi alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Yaşam