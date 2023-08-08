Felçli Ağabeyini Sırtında Taşıyan Kardeş

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Hatem Doğan, felçli ağabeyini sırtında taşıyarak her türlü ihtiyacını gideriyor. Doğan, ağabeyinin akülü aracının arızalı olması nedeniyle onu sırtında taşıyarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Hatem Doğan, felçli ağabeyini sırtında taşıyarak her türlü ihtiyacını gideriyor.

Tomarzalı Hatem Doğan; felçli ağabeyini sırtında taşıyarak ağabeyinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Örnek bir davranış sergileyen Doğan; "Felçli ağabeyimiz bazı ihtiyaçları oluyor. Akülü aracı arızalandığı için şuan kullanılamaz durumda. Bu yüzden ağabeyimi sırtımda götürüp, getiriyorum. Ömrüm yettiğince kendisini sırtımda taşımaya da devam edeceğim" dedi. - KAYSERİ