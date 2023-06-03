Fatsa'da uygunsuz şartlarda beslenen 3 Hint tavus kuşu hayvanat bahçelerine gönderildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde uygunsuz şartlarda beslendiği belirlenen 3 Hint tavus kuşu bulundu. Ekipler tarafından teslim alınan tavus kuşları çevre illerdeki hayvanat bahçelerine gönderildi. İzinsiz yaban hayvanı bakmaktan 5 bin 252 TL para cezası verildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde uygunsuz şartlarda beslendiği belirlenen 3 Hint tavus kuşu buldu. Ekiplerce teslim alınan tavus kuşları, çevre illerdeki hayvanat bahçelerine gönderildi.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde A.K.?nin izinsiz bir şekilde Hint tavus kuşu beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen HAYDİ polisi, Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ekipleri, adrese inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahsın evinde uygunsuz şartlarda beslendiği belirlenen 3 adet Hint tavus kuşu ele geçirdi. Ekipler tavus kuşunu teslim alarak çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakil etti. A.K.'ye ise izinsiz bir şekilde yaban hayvanı bakmaktan 5 bin 252 TL para cezası verildi.

'YABAN HAYVANLARI HERKESİN EVİNDE ALIP BESLEYECEK HAYVANLAR DEĞİL'

Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması yasak olduğunu söyledi. Yaban hayvanlarının evlerde beslenecek hayvanlar olmadığını belirten Biçim, 'Halkımızdan ricamız yaban hayvanları belirli kanunlara tabi ve bunlar herkesin evinde alıp besleyecek hayvanlar değil. Yaban hayvanları ile ilgili taleplerinde doğa koruma ekiplerine başvurarak bilgi alınması ve yasalar kapsamında hayvanların sahiplenilmesi yapılmasını söylüyoruz' dedi. (DHA)