Fatsa'da İzinsiz Yaban Hayvanı Besleyen Kişiye Para Cezası

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde 3 Hint tavus kuşu ele geçirildi. İzinsiz yaban hayvanı beslemekten dolayı A.K.'ye 5 bin 252 TL para cezası verildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde 3 Hint tavus kuşu ele geçirdi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, izinsiz yaban hayvanı beslemekten A.K.'ye 5 bin 252 TL para cezası verildi. 3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi.

HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Mobil Uygulaması'na gelen ihbar üzerine polis, adrese operasyon düzenledi. Evde, 3 adet Hint tavus kuşu ele geçirildi. Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ekiplerinin yaptığı incelemede tavus kuşlarının yasal olmamasının yanı sıra, uygunsuz şartlarda da beslendiği tespit edildi. 3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi. A.K.'ye ise izinsiz yaban hayvanı beslemekten 5 bin 252 TL para cezası verildi.