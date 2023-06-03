Fatih'te turist rehberi devrilen ağacın altında kaldı

FATİH Beyazıt Meydanı'nda bir çınar ağacı ikiye bölünerek devrildi. Devrilen ağacın altında kalan turist rehberi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beyazıt Meydanı'nda bir çınar ağacı akşam saat 18.30 sıralarında ortadan ikiye bölündü. Çınar ağacının bir kısmı devrilirken, turist kafilesi ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen turist rehberi ise devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Beyazıt Meydanı'nda görevli çevik kuvvet ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Polis ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak rehberi kurtarmaya çalıştı. Ağacın altından kurtarılan rehbere ilk mudahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren turist rehberinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.