Fatih'te trafik kazasında hamile kadın ağır yaralandı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile minibüs çarpıştı ve motosiklette seyahat eden hamile bir kadın ağır yaralandı. Kadın, özel halk otobüsünün arka tekerleğinin altında kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Fatih'te, özel halk otobüsü, motosiklet ile minibüsün karıştığı trafik kazasında motosiklette seyahat eden hamile bir kadın ağır yaralandı.

Molla Gürani Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde seyir eden Yasin L. yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette giden Abdülselam M.'nin kullandığı 34 CES 735 plakalı minibüsle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ile akrabası olduğu öğrenilen ve ismi henüz öğrenilemeyen hamile bir kadın araçtan düştükten sonra yola savruldu. Bir süre yolda sürüklenen kadın, Murat S. idaresindeki 34 HO 1293 plakalı özel halk otobüsünün arka tekerleğinin altında kaldı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hamile kadının bulunduğu motosikletin sürücüsü Yasin L. ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.