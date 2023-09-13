Fatih'te trafik kazasında ağır yaralanan hamile kadın hayatını kaybetti
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşen ve özel halk otobüsünün altında kalan 5 aylık hamile kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kazada kadının karnındaki bebeği de hayatını kaybetti.
Fatih'te, özel halk otobüsü, motosiklet ile minibüsün karıştığı trafik kazasında motosikletten düşerek ağır yaralanan 5 aylık hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Molla Gürani Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, motosikletten düşerek yola savrulan ve özel halk otobüsünün arka lastiğinin altında kalarak ağır yaralanan 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Meryem Büşra Levent'in karnındaki 5 aylık bebeği de hayatını kaybetti.
Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Levent'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Meryem Büşra Levent'in cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.
Olay
Molla Gürani Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde seyreden Yasin Levent yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette giden Abdülselam M'nin kullandığı 34 CES 735 plakalı minibüsle çarpışmıştı.
Motosiklet sürücüsü Yasin Levent ile arkasında oturan 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent yere düşmüştü. Bir süre yolda sürüklenen kadın, Murat S. yönetimindeki 34 HO 1293 plakalı özel halk otobüsünün arka lastiğinin altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştı.
Motosikletin sürücüsü Yasin Levent ise kazayı küçük sıyrıklarla atlatmıştı.