Fatih'te teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yenikapı Feneri İskelesi'nde bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında teknede bulunan Kemal Aksu, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda tekne kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikapı Feneri İskelesi'nde bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın esnasında teknede bulunan Kemal Aksu, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Yaşamını teknede sürdürdüğü öğrenilen Aksu, soğuktan korunmak için battaniyeye sarılarak yangının söndürülmesini izledi.