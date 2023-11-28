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Fatih'te teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

28 Kasım 2023 11:08 Son Güncelleme: 11:10 Abone Ol

Yenikapı Feneri İskelesi'nde bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında teknede bulunan Kemal Aksu, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda tekne kullanılamaz hale geldi.