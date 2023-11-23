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Fatih'te servis minibüsü ile ticari taksi çarpıştı, sürücü yaralandı

Fatih'te seyir halindeki bir servis minibüsü, arkadan çarptığı ticari taksiyi bariyerler ve otobüs arasında sıkıştırdı. Kazada ticari taksi sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ulaşım ise kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.