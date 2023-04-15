Fatih'te Otomobil Yangını
Yaşam Haberleri
Fatih'te seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kimsenin yaralanmadığı yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
FATİH'te seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki bir otomobilde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek inerken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kimsenin yaralanmadığı yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Aracın kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü.