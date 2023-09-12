FATİH'te Motosiklet Kazası: Hamile Kadın ve Yasin Levent Yaralandı

FATİH'te motosiklet ile seyir halinde olan Yasin Levent ile arkasında oturan yakını İETT otobüsüne çarptı. Kazada hamile olduğu öğrenilen kadın ile Yasin Levent, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

FATİH'te motosiklet ile seyir halinde olan Yasin Levent ile arkasında oturan yakını İETT otobüsüne çarptı. Kazada hamile olduğu öğrenilen kadın ile Yasin Levent, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fatih Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli Yasin Levent, arkasında oturan yakını ile birlikte ilerledikleri sırada önlerinde duran İETT aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerken motosikletin arkasında oturan hamile kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.