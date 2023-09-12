FATİH'te Motosiklet Kazası: Hamile Kadın ve Yasin Levent Yaralandı

FATİH'te motosiklet ile seyir halinde olan Yasin Levent ile arkasında oturan yakını İETT otobüsüne çarptı. Kazada hamile olduğu öğrenilen kadın ile Yasin Levent, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.