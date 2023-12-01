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Fatih'te 'Lale Dikim Töreni' Gerçekleştirildi

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Fatih Belediyesi tarafından Karasurları Millet Bahçesi'nde 'Lale Dikim Töreni' gerçekleştirildi. Törende Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan liseli gençlerle birlikte lale dikti.

Fatih'te 'Lale Dikim Töreni' gerçekleştirildi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından Karasurları Millet Bahçesi'nde 'Lale Dikim Töreni' gerçekleştirildi. Törende Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan liseli gençlerle birlikte lale dikti.

Fatih Belediyesi ve Lale Vakfı önderliğinde Fatih'te bulunan Karasurları Millet Bahçesi'nde 'Lale Dikim Töreni' gerçekleştirildi. Törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı. 100 bin lalenin ilk adımı olarak Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 60 öğrenci ile birlikte millet bahçesinde lale soğanı dikimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Turan programda katılımcılara yönelik bir konuşma da gerçekleştirdi.

"Lalenin asıl vatanı, Orta Asya, yani Türkistan"

Konuşmasında lalenin Türk kültüründeki önemine vurgu yapan Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Takvimde her kış ayının başladığı gün olarak 1 Aralık'ı kabul ediyoruz. Bu kışın başlangıcında baharın müjdeleyicisi olan lale soğanı ekimi için Fatih'imizin ve İstanbul'umuzun bundan sonra yüzyıllar boyu kullanılacak olan Karasurları Millet Bahçemizin içerisinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burası 1-2 yıl önce çok kötü haldeydi. Niteliksiz ev ve fabrikalarla dolu bir mekandan şu anda Fatih için en önemli kentsel mekanlardan bir tanesi haline geldi. Lale Vakfı kurulduğu günden beri Türk kültürüne mal olan lalenin, bu topraklarda yeniden var olabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Lalenin asıl vatanı, Orta Asya, yani Türkistan. Şimdi biraz Hollanda laleye sahip çıkmasına rağmen lalenin asıl vatanı atalarımız, Anadolu'yu yurt yapmadan önce geldiğimiz Türkistan topraklarından getirdi. Göç eden Türklerle beraber Anadolu'ya gelen lale, bütün bir yaşama ve kültüre sirayet etti. Laleyi meydana getiren harflerin Allah lafzında da bulunması dolayısıyla klasik şiirimizde Cenab-ı Hakk'a duyulan aşkı sembolü olarak kabul edilmiştir lale. Tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, nasıl buraya Türkistan'dan geldiyse, 16'ncı yüzyılda da burada ki seyyahlar vesilesiyle Avrupa'ya buradan gittiği düşünülmektedir. Bizde Fatih Belediyesi olarak şehrimizi, hayatımızı güzelleştiren bu çabayı destekliyoruz. İstanbul'umuzla özdeşleşen lalelerin inşallah Mart, Nisan ayında burada tekrar baharımızı şenlendirmesi için çiçek açmalarını bekleyeceğiz. İnşallah o çiçeklerle beraber baharın coşkusunu yaşamış olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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