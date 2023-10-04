FATİH'te Kaçak Kazı İddialı Binada Yangın Çıktı

FATİH'te, 2018 yılında ev sahibinin kaçak kazı yaparak define aradığı yönünde iddialarla gündeme gelen binada yangın çıktı. Binanın kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldığı ileri sürülürken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Yangın, binanın yanındaki Tarihi Kefevi Camii'ne sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Draman Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binanın 2'inci katında çıktı. 2018 yılında ev sahibinin evinde kaçak kazı yaparak define aradığı ve ardından ev sahibinin gözaltına alındıktan sonra mühürlenen binadan bir anda dumanlar yükseldi. Çevredekiler, dumanı görerek önce 112 ekiplerine ihbarda bulundu, ardından yangına müdahale etmek üzere binanın yanına gitti. İçeriden bir kişinin çıktığını fark eden vatandaşlar kaçmak üzere olan şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

ALEVLER TARİHİ CAMİYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Bizans döneminde manastır olarak inşa edilen ve 1628 yılında Sultan 4. Murat'ın camiye çevirdiği Kefevi Camii'nin bitişiğinde olan yangın, camiye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan bir vatandaşın, caminin çatısına çıkarak alevlere hortumla su tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'BİNA SATILDI, ALANLAR HAZİNE ARADILAR"

Mahalle sakini Ayşe Bostan, 'Bu mahallenin 50 yıllık komşusuyum, bu mahalle önceden çok güzeldi. Bina satıldı, alanlar hazine aradılar. Caminin altına kadar kazdılar. Çok kavga çıkardı, hapis yattı. Sonra giren hırsızlar, bir şeyler çaldılar sürekli. Bu yangının başımıza geleceğini hep bekliyorduk ve geldi. İçeride garip biri yatıyordu, o yaktı herhalde. Küçük tüple giriyordu içeriye. Onu da polisler aldı, götürdüler" dedi.