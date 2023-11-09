Fatih'te çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te bulunan 2 katlı ahşap bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bitişikte bulunan metruk bir binaya da sıçradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Fatih'te, 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak'taki 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bitişikte bulunan 2 katlı metruk bir binaya sirayet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekipler, yanan 2 binada soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Yaşam