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Fatih'te çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bulunan 2 katlı ahşap bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bitişikte bulunan metruk bir binaya da sıçradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.