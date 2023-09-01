Fatih'te 5 Katlı Otelin Giriş Katında Yangın Çıktı
Fatih'te bulunan 5 katlı bir otelin giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Otelde konaklayan müşteriler itfaiye merdiveni aracılığıyla tahliye edildi.
Fatih'te 5 katlı bir otelin giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Binbirdirek Mahallesi Klodfarer Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katındaki elektrik panosunda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayan müşteriler itfaiye merdiveni aracılığıyla tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Yaşam