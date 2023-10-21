Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi
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Yaşam Haberleri
Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında boş olan bir daire kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te 4 katlı binanın giriş katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Sümbül Efendi Mahallesi Kemancı Siteleri Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı ve yangın sırasında boş olduğu öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam