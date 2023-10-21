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Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında boş olan bir daire kullanılamaz hale geldi.