Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı belirtildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Çengelköy'e emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Yaşam