Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı belirtildi.