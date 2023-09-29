Fatih Samatya'da Alt Geçit Su Baskını

Fatih Samatya'da yeni yapılan alt geçit, şiddetli yağmur nedeniyle su baskınına uğradı. Belediye ekipleri önlem alırken, bazı sürücüler uyarılara aldırış etmeden suyun içinden geçti.

FATİH Samatya'da yeni yapılan alt geçidi su bastı. Belediye ekipleri yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, bazı sürücüler uyarılara aldırış etmeyip alt geçitte biriken suyun içinden geçti.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde Fatih'te sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Samatya'da yeni yapılan alt geçidi su bastı. Belediye ekipleri yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, bazı sürücüler uyarılara aldırış etmeden alt geçitte biriken suyun içinden geçti. Ekipler, alt geçitte biriken yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı.