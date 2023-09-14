Fas'ta Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Öğrencileri Sevenlerini Hüzne Boğdu

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde, Marakeş'in El-Huz bölgesindeki Emseli köyünde görev yapan Fatıma öğretmen ve 5 öğrencisi hayatını kaybetti. Felaketin ardından birçok öğretmen ve eğitim kurumu da zarar gördü.

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, köyde görev yapan Fatıma öğretmen ve öğrencilerinin hayatını kaybetmesi sevenlerini hüzne boğdu.

Depremin merkez üssü olan Marakeş'in El-Huz bölgesindeki Emseli köyünde öğretmenlik yapan Fatıma öğretmen ve 5 öğrencisi enkaz altında can verdi.

Yıllardır aynı köyde öğretmenlik yapan ve köylülerin sevip saydığı Fatıma öğretmen, okulların açılmasıyla tatil dönüşü felakete yakalandı.

Fatıma öğretmen, depremde yaşadığı köy evinin tavanının çökmesi sonucu vefat ederken, 5 öğrencisinin de felakette vefat etmesi sevenlerini üzdü.

Faslılar, Marakeş başta olmak üzere birçok şehri etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin acı tablosu da ortaya çıkmaya başladı.

Görev yerine döndü, deprem sevenlerinden ayırdı

Emseli köyünde çalışan 34 yaşındaki Fatıma öğretmen, tatil döneminin bitmesinin ardından görev yerine döndü.

Fatıma öğretmen, yıllardır ders verdiği Emseli'de adeta aileden biri haline gelirken, öğrencilerinin yanı sıra köy halkı da onu benimsedi.

Fatıma'nın arkadaşı Melike öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Eylül'de köyde sakinlerinin "korkunç bir gece" yaşadığını belirtti.

Melike, Fatıma'nın kaybından büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Okuldan 4 yıldır arkadaşlık yaptığım Fatıma ve birçok kişinin vefatı sebebiyle depremden psikolojik açıdan çok etkilendim." dedi.

Evinin çatısının çökmesi sonucu Fatıma'nın hayatını kaybettiğini söyleyen Melike, Fatıma'nın 5 öğrencisinin de depremde yaşamını yitirdiğini anlattı.

Melike, aynı köyde yaşayan öğrencilerin ikisinin ikinci, birisinin üçüncü ve diğer ikisinin beşinci sınıf öğrencisi olduklarını aktardı.

Okul binası ciddi hasar gördü

Fatıma öğretmenin ders verdiği Emseli köyünde bulunan ilkokul da depremde ağır hasar görürken, okuldaki birçok eğitim malzemesi de kullanılamaz hale geldi.

Melike öğretmen, kendisinin de Fatıma öğretmen gibi uzaklardan Emseli köyüne öğretmenlik yapmak üzere geldiğini ve buraya yerleştiğini belirtti.

Okulun kullanılamaz hale geldiğine ve köyde birçok binanın yıkıldığına dikkati çeken Melike öğretmen, deprem sonrasında felaketin acı manzarasıyla yüzleştiklerini vurguladı.

Deprem eğitimcileri ve eğitim kurumlarını da vurdu

Depremin ardından oluşan acı tabloda, Fatıma'nın depremde hayatını kaybeden tek öğretmen olmadığı, şu ana kadar 7 öğretmenin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, depremde 7 öğretmenin öldüğünü ve 39 öğretmenin de yaralandığını açıkladı.

7 büyüklüğündeki depremin vurduğu El-Huz, Şişava, Tarudant şehirlerinde eğitime 3 gün ara verilirken, 530 eğitim kurumunda ve 55 yatılı okulda da hasar meydana geldiği kaydedildi.

Bakanlık, depremden etkilenen bölgelerde görev yapan yöneticiler ve okul müdürlerinin koordinasyonuyla eğitimdeki maddi zararın yanı sıra depremin pedagojik açıdan sonuçlarının ele alınmasını istedi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş şehrine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı depremde 2 bin 946 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 674 kişinin yaralandığını bildirmişti.