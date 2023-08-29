Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bir araya gelen ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte topladığı çöpleri doldurduğu poşetiyle kabir başında 'Fatiha' okuyan 8 yaşındaki bir öğrencinin dua etme görüntüsü ise yürekleri ısıttı.

- ÖZEL) Farkındalık için çöp toplayan miniklerden büyüklerine çağrı: "Herkes sigarayı bıraksa, böyle izmarit olmaz ve çevre tertemiz olur"

ELAZIĞ - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bir araya gelen ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte topladığı çöpleri doldurduğu poşetiyle kabir başında 'Fatiha' okuyan 8 yaşındaki bir öğrencinin dua etme görüntüsü ise yürekleri ısıttı.

Elazığ'da Tarihimize Sahip Çıkalım Projesi çerçevesinde tarihi Harput Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Bir kurs merkezi ile belediye iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 öğrenci ve öğretmen, ellerine eldiven takarak çöpleri toplayıp poşetlere doldurdu. Öğrenciler, Harput Kalesi ve Ulu Cami başta olmak üzere tarihi alanlarda çöp topladı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen öğrencilerin etkinlik sonrası verdikleri röportajda ise yere atılan sigara izmaritlerinin fazlalığına dikkat çekerek, çevre temizliğine daha çok duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, 8 yaşında olan Mehmet Akif Göktürk'ün çöp poşetiyle yanından geçtiği mezarda 'Fatiha okuması yürekleri ısıttı.

Sosyal sorumluluk projesine imza atarak çevre temizliğine daha çok duyarlı bir nesil yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden kurs merkezi müdürü Oya Alpdoğan, "Kurs merkezimiz ve belediye işbirliğinde Harput'ta öğrencilerimiz ile beraber Tarihimize Sahip Çıkalım Projesini gerçekleştirdik. Herkesi de bu noktada duyarlılığa davet ediyoruz. Burada gözlemlediğimiz en büyük problem, insanların çöplerini alana bırakması. Hem çevreye karşı bir duyarlılık sağlamak hem de tarihi mekanlarımıza sahip çıkalım istedik. Burada 7 yaşından başlayıp 14 yaşına kadar bir öğrenci grubumuz var. 7 yaşındaki öğrencim insanlara 'çevreye çöp atmasınlar' diye kızdı. Tarihimiz açısından çok önemli bir olan bir mekana gelmişken aynı zamanda büyüklerimize de bir dua okudu" dedi.

"Sigarayı bırakmalarını öneririm"

Öğrencilerden Muhammed Kazar ise "Buraya çok fazla çöp atmışlardı, onları temizliyoruz. Sigara izmaritleri, kağıtlar, poşet ve pet şişeler hepsini burada temizliyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah, bir daha çöp atmazlar. Sigarayı bırakmalarını öneririm. Herkes sigarayı bıraksa, böyle izmarit olmaz ve çevre tertemiz olur" diye konuştu.