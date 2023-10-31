Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada 15.50 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.