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Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada 15.50 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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