Kırklareli'nde palet fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Fabrika yangınında alevler geceyi gündüze çevirdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde palet fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Kırklareli'nin Üsküp Beldesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından çıkan alevler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri de yangını sündürmek için müdahale çalışmalarını sürdürüyor.