Eyyam-ı Bahur çocuklara soluğu Anzele'de aldırdı

Anzele'de 'iğne atsan yere düşmez'

DİYARBAKIR - 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının Türkiye'de etkisi gözükürken, Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar soluğu tarihi Anzele Suyunda aldı.

Diyarbakır'da, hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle kavurucu sıcaklıklara dayanamayan çocuklar Sur ilçesindeki binlerce yıllık su kaynağına girerek serinliyor. Çocuklar tarihi Anzele Suyunda yüzerken, aileleri ise gölgelik alanda serinliyor. 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısını aldırış etmeden suya giren çocuklardan Emrah Menteş, havaların ısınmasıyla serinlemek için Anzele Suyuna girdiklerini belirtti. Menteş, "Havalar Diyarbakır'da gün geçtikçe daha da sıcak oluyor. Şehir merkezinde yüzülecek doğal kaynak olmayınca biz de soluğu tarihi Anzele Suyunda alıyoruz. Süs havuzları arasında en güzel yer Anzele Suyudur. Diyarbakırlı çocuklar Anzele'de yüzmek için can atıyor" dedi.

Anzele Suyunun güzel ve soğuk olduğunu dile getiren Robin Enes Demirkan, "Diyarbakır'da havalar 50 dereceye kadar yükseldi. Biz de serinlemek için Sur ilçesindeki Anzele Suyuna gelip yüzüyoruz. 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasını asmışlar ama burada boğulma tehlikesi yoktur" diye konuştu.