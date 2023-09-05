Eyüpsultan Habipler Pirinççi köy yolu sağanak nedeniyle göle döndü

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan Habipler Pirinççi köy yolu su altında kaldı. Mahsur kalan vatandaşlara jandarma ve itfaiye ekipleri yardım etti.

Habipler Pirinççi köy yolu sağanak yağış nedeniyle göle döndü

İSTANBUL - Eyüpsultan Habipler Pirinççi köy yolu sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Mahsur kalan vatandaşlara Jandarma ve İtfaiye ekipleri yardım etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçe etkilendi. Habipler Pirinççi köy yolu sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Mahsur kalan vatandaşlara Jandarma ve İtfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler, gelen ihbarlara duyarlı olurken çalışmalarını ilçede sürdürüyor. Pirinççi köy yolunda ise ekiplerin mahsur kalan otomobili kurtarma anları kameralara yansıdı.