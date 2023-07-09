Eyüpsultan'daki Alibey Deresi Kirli Aktığı İçin Vatandaşlar Yetkililerden Yardım İstiyor

Eyüpsultan'da bulunan Alibey Deresi'nin kirli aktığı ve kötü koku yaydığı belirtilerek, vatandaşlar temizlik ve ıslah çalışması yapılmasını talep ediyor. Dere etrafında biriken çöpler ve atıklar çevrede yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

Eyüpsultan'daki Alibey Deresi'nin kirli aktığını ve kötü koku yaydığını belirten vatandaşlar, yetkililerin temizlik ve ıslah çalışması yapmasını istedi.

İlçeye bağlı Pirinççi Mahallesi'nden geçen dereden, zaman zaman kirlilik nedeniyle kötü koku yayılıyor.

Bulanık ve yeşil renkte akan dere etrafında biriken çöpler ve çeşitli atıklar ise çevrede yaşayanların sağlığını tehdit ediyor.

Besledikleri hayvanların da yer yer koyu renkte akan suların karıştığı dereye girdiklerini belirten çevre sakinleri, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

Derenin içerisinden geçtiği Pirinççi Mahallesi sakinlerinden Erhan Başaran, yıllar önce derenin çok temiz olduğunu belirterek, son zamanlarda kirlenen derenin kötü koku yaydığını anlattı.

Kirlilik nedeniyle deredeki balıkların da öldüğünü aktaran Başaran, yetkililerin derenin temizliği için çalışma yapmasını istedi.

Üst kısımlarında bulunan bazı köylerin atıklarının da bu dereye karışması nedeniyle kötü kokunun arttığını ifade eden Başaran, "Eskiden biz dere suyu içiyorduk. Köylerdeki fabrikaların pisliği dahi buraya geliyor. Biz bunu İski'ye söyledik, İSKİ öyle kalakaldı. Köyün içini kanala alacaklardı, muhtar hala uğraşıyor. Dere temizlenirse, kanal olursa daha güzel olur." dedi.