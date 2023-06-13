Eyüpsultan'da şiddet mağduru kadın tehdit altında

Eyüpsultan'da yaşayan Dilek Acu (41), 2009 yılında tanıştığı Ahmet Çelik ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu birlikteliğinden 2010 yılında çocukları dünyaya geldi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Çelik, iddiaya göre eşine, hamileyken şiddet uygulamaya başladı. Defalarca şikayetçi olan Acu, tehditlerine dayanamayıp doğum yaptıktan sonra Çelik'ten ayrıldı. Bu süre zarfında Acu, Çelik'ten tekrar şikayetçi oldu. Yaklaşık 10 yıl sonra 2020 yılında işsiz kalan Acu, Çelik'in ailesinin yaşadığı evin karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazide, tek katlı bir ev yaparak kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Çelik Dilek Acu ile tekrar evlenmek istedi. Çift tekrar birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Çelik, alkol kullandıktan sonra eşi ve kızına şiddet uyguladı. Kızını can güvenliğinden endişe ettiği için, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna veren anne Acu, kendisi için de uzaklaştırma kararı talep etti. Yıllardır esir hayatı yaşadığını ifade eden Acu'nun evine taktırdığı kamera sistemi de Çelik tarafından parçalandı. Son olarak Ahmet Çelik, geçen hafta Dilek Acu'yu darbederek bıçakla kolunu çizdi. 6 Haziran'da delil yetersizliği nedeniyle uzaklaştırma kararı iptal edilen Acu, kendisini korumak için demir kapı yaptırdı, evinin önüne barikat kurdu. Acu, yaşadığı şiddeti anlattıktan sonra haberleri gören Çelik, dün 22.00 sıralarında tekrar evin önüne geldi. Acu'nun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde, Çelik soyunarak tehditler savurdu. Acu, KADES uygulamasını kullanarak ihbarda bulunduktan sonra, Ahmet Çelik evin etrafından uzaklaştı. Tekrar şikayetçi olan kadın, yetkililere seslendi.

"SENİ BU SAATTEN SONRA BURADA YAŞATMAM"

"SOYUNMUŞ GELMİŞ, DİLE GETİREMECEĞİM ŞEYLERİNE MARUZ KALIYORUM"

"BEN BELKİ SON GÜNLERİMİ YAŞIYORUM"

Acu, "Nasıl anlatabilirim? Ben sabah 03.00'e kadar yatamıyorum. Her zaman taksi parası ödemekten, karakolda sabahlamaktan yoruldum. Maddi ve manevi anlamda bir şeyim kalmadı. Bununla nasıl baş edeceğim? Bu konu televizyonlarda 3 saatlik ya da 1 günlük izlenip kapanacak bir konu değil. Ben belki son günlerimi yaşıyorum. Belediyenin bıraktığı kırık taşları el arabasıyla buraya taşıdım. Kapı kırılınca içeri çok rahat giriyor, ben önlemimi aldım ama bunlar çare değil. Bunları kim kalkıp taşır? Ben hangi savaştayım? Barikat kurdum ve önünde duruyorum" şeklinde konuştu.