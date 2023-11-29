Eyüpsultan'da servis minibüsü bariyere çarptı: 6 kişi yaralandı
İstanbul Havalimanı'na giden bir servis minibüsü, Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü ise polis merkezine götürüldü.
Eyüpsultan'da servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na giden 34 LCS 867 plakalı servis minibüsü, Kemerburgaz Yassıören yolu Yaşamkent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı yerinden sökülürken, araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.