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Eyüpsultan'da servis minibüsü bariyere çarptı: 6 kişi yaralandı

29 Kasım 2023 09:52 Son Güncelleme: 09:54 Abone Ol

İstanbul Havalimanı'na giden bir servis minibüsü, Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü ise polis merkezine götürüldü.