Eyüpsultan'da Müzik Aletleri İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da müzik aletleri imalatı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen iki itfaiyeciye sağlık ekipleri müdahale etti.

EYÜPSULTAN'da müzik aletleri imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen iki itfaiyeciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Düğmeciler Mahallesi'nde müzik aleti üretilen 2 katlı iş yerinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının, iş yerinde yayılan gaz nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kısa sürede alevler etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimyasal maddelerin olduğu öğrenilen iş yerindeki yangını söndürmek için çalışma yaptı. İş yerinin yanında bulunan iki apartmanda yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen iki itfaiyeci dumandan etkilendi. İtfaiyecilere, ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Mahalle sakini, Atilla Kaygu, "Burası bando, saz, gitar gibi müzik aletlerinin yapıldığı yer. Depoda yangın çıkmış, yangını haber alıp geldim. Bu binanın ikinci katında oturuyorum" diye konuştu.