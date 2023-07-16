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Eyüpsultan'da Kedilere Asit Dökülerek Yakılma Olayı

Yaşam Haberleri

Eyüpsultan'da yaralı olarak bulunan 6 kedinin üzerine asit dökülerek yakıldığı iddia edildi. Kediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı. Mahalle sakinleri caninin bulunmasını istiyor.

EYÜPSULTAN'da, yaralı olarak bulunan 6 kedinin üzerine asit dökülerek yakıldığı öne sürüldü. Mahalle sakini Atilla Çevikol, "Kedilerin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, kanayarak yaralar oluşmuştu. Kediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı. Ancak, bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yaşam Haberler

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