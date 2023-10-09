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Eyüpsultan'da Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada kamyonet, park halindeki bir kamyonete çarptı ve sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.