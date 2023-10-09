Eyüpsultan'da Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Eyüpsultan'da meydana gelen kazada kamyonet, park halindeki bir kamyonete çarptı ve sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'daki kazada kamyonete sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Rami Caddesi'nde Hüseyin Afşar idaresindeki 55 DB 597 plakalı kamyonet, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda bakım çalışması yapan görevlilere ait park halindeki 20 JA 054 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, kamyonetinde sıkışan sürücü Afşar ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.