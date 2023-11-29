Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Çöktü, Gecekondularda Hasar Meydana Geldi

EYÜPSULTAN'da yoğun yağış nedeniyle inşaattaki istinat duvarı çöktü. İstinat duvarına yakın noktada bulunan 3 gecekondu tahliye edilirken, gecekondulardan birinde hasar meydana geldi. Çökme anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının yakınında bulunan 3 gecekondu zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi. Gecekondulardan birininin depo olarak kullanılan bölümü istinat duvarıyla birlikte çöktü.

"BİZ 6 KİŞİLİK AİLEYİZ, HEPİMİZ YOK OLABİLİRDİK"

Evinin bir kısmı çöken Fikri Atik, "Mağdur olduk. Birden oldu korktuk. Gerçekten çok ciddi bir gürültüyle oldu. Ben çocukları okula götürmüştüm. Eşim aradı ben geldiğimde maalesef bir kısmı çökmüştü. Müteahhit burada yapmış olduğu işi düzgün yapmadığından dolayı bundan kaynaklı bir sıkıntı bu. Ben de inşaat işi yapıyorum. Normalde oraya fore kazığı çakıp, kirişleri atıp, temkinli bir şekilde tünel kalıp şeklinde aşağıya inmesi gerekiyordu. Ben bundan 3 ay önce belediyeyi arayıp evimin önünden işlerini dikkatli yapmıyorlar. 2 metrede birer santimetre ayrıldı dedim .Tehlike var dedim. Belediyeden, yapı denetimden geldiler baktılar.Şu an da bir tehlike yok imasında bulundular. Bugün geldiğimiz noka bu. Biz 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz de yok olabilirdik. Evimize şu anda giremiyoruz. Müştemilat bölümüm vardı. Benim özel eşyalarımın olduğu bir alandı. Aşağı yukarı 1.5 milyon lira değeri olan eşyam vardı. Onların tamamı çamura karıştı. Bahçem vardı, tamamı gitti. Şu anda evin içerisine hiç giremiyoruz. Ceketimizden başka hiçbirşeyimizi alamadık. Bütün eşyalarımız evin içinde korkudan giremiyoruz, mağduruz" dedi