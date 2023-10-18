Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler yeniden başladı
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Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 8 saat boyunca seferler yapılamadı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin tekrar başladığı duyuruldu.
Eyüp- Piyer Loti teleferik hattında teknik arıza nedeniyle yaklaşık 8 saattir yapılamayan seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.
Teleferik hattında yaklaşık 8 saat süren teknik arızanın ardından yapılan yeni paylaşımda ise seferlerin başladığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Yaşam