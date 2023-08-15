GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 312 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede hedef mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 44 bin 923 çifte eğitim verdi. "Aile toplumun temel taşıdır" Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "14 yıldan fazla bir süredir patenti bize ait olan Evlilik Okulu Projemizi sürdürüyoruz. Evlilik insan hayatında çok önemli bir dönüm noktası. İnsana hem dünyasını hem de ahiretini kazandıracak bir müessese. Eşinizle iyi iseniz eviniz cennet hayatı, eşinizle aranız iyi değilse eviniz cehennem hayatına döner. Bu nedenle eşler birbiriyle iyi olmak zorunda. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Evlilik Okulu'nda eğitim gören 312 çift sertifikasını aldı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 312 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede hedef mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 44 bin 923 çifte eğitim verdi.

"Aile toplumun temel taşıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "14 yıldan fazla bir süredir patenti bize ait olan Evlilik Okulu Projemizi sürdürüyoruz. Evlilik insan hayatında çok önemli bir dönüm noktası. İnsana hem dünyasını hem de ahiretini kazandıracak bir müessese. Eşinizle iyi iseniz eviniz cennet hayatı, eşinizle aranız iyi değilse eviniz cehennem hayatına döner. Bu nedenle eşler birbiriyle iyi olmak zorunda. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu.