Evlerin balkonlarındaki çiçek saksıları tehlike saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaz aylarının gelmesi ile birlikte en az cadde ve sokaklar kadar evlerin balkonları, çatı ve pencereler de rengarenk çiçeklerle donatılırken gelişi güzel konulan çiçek saksıları tehlike saçıyor.

Yaz ayları ile birlikte cadde ve sokaklar çeşit çeşit ve renk renk çiçeklerle güzelleşmeye devam ediyor. Evlerin balkon, çatı ve pencerelerinde saksılarda bulunan çiçekler hoş görüntüsü ile gözlere hitap ederken, saksıların oluşturduğu gizli tehlike ile de birçok vatandaşı tedirgin ediyor. Kentleşmenin gereği olan apartman hayatı dolayısıyla çiçeklerini yerden metrelerce yükseklikteki evlerinin balkonları veya pencerelerine astıkları saksılarda yetiştirmek zorunda kalan vatandaşların hiçbir güvenlik önlemi olmadan sıraladıkları rengarenk çiçeklerin bulunduğu plastik veya toprak saksılar sokaktan geçen vatandaşlar için tehlike saçıyor.

"Ölüme bile neden olabilir"

Tehlikenin farkına varılmasını isteyen vatandaşlar, "Bu sadece Aydın'ın değil her yerin sorunu. Çiçek yetiştirmek güzel bir şey ama önlem alınmadan eski tip evlerin balkonlarına ve pencere önüne konulan saksılar ile yeni tip evlerin balkon ve pencerelere asılan saksılar çok ama çok tehlikeli. Her an bir insanın yaralanmasına hatta başına düşerse ölümüne bile neden olabilir. Her gün altından onlarca yüzlerce hatta binlerce insanın gelip geçtiği yerler var. Bu konu önem arz ediyor. Mutlaka küçük te olsa bir önlem alınmalı" diye konuştular. - AYDIN