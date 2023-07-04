- Evin elektriğini kesip kapıyı açtıran eşi tarafından 24 yerinden bıçaklandığı anları gözyaşları içinde anlattı

Elektrik ve suyu kontrol için aşağı inen karısını dönüşte mutfakta yakaladı

Kocasının 24 bıçak darbesiyle ölümden dönen 2 çocuk annesi:

"Beni öldü diye bıraktı, ölmek istemiyorum en ağır cezayı almasını istiyorum"

"20-25 dakika beni bıçaklamakla uğraştı"

"Vücudumda dikiş olmayan yer yok"

ANTALYA - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından elektriği kesilip evden çıkması sağlanan ve 24 yerinden bıçaklanarak ölümden dönen kadın, yaşadığı dehşet dakikalarını gözyaşları içerisinde anlattı. "Vücudumda dikiş olmayan yer yok" diyen acılı kadın, "Belki 20-25 dakika beni bıçaklamakla uğraştı. Ben balkona kaçtığımda yere yığılmıştım. Beni öldü diye bıraktı. Biz kadınlar ölmek ya da yaralanmaktan yorulduk artık" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde 25 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Muammer Özen, olay günü, eşi ile yaşadığı huzursuzluk nedeniyle uzaklaştırma cezası aldığı eve geldi. Binada eşinin oturduğu daireye ait elektrik ve suyi kestiği ileri sürülen Özen, ardından beklemeye başladı. Su ve elektriğin kesildiğini fark eden Serpil Özen, oğluyla birlikte aşağıya inerek vanayı ve şalteri kontrol etti. Açtıktan sonra oğlunu aşağıda bırakarak kontrol için tekrar evine çıktı. Bu esnada kapıda bekleyen eşi Muammer Özen tarafından zorla içeriye kapatıldı. Annesini telefon ile arayan oğlu ise cevap alamayınca eve çıktı. İçeriden gelen sesleri duyunca komşularında bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Annesinin babası tarafın dan bıçaklandığını görünce korkup dayısından yardım istedi. Bu sırada Muammer Özen, olay yerinden ayrılıp kendi evine gitti. Dayı Sinan Akman ise eve geldiğinde ablasını kanlar içinde gördü ve 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 2 çocuk annesi Serpil Özen, yapılan ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye ardından iç kanaması geçirdiği için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. 24 yerinden aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan Özen, yoğun bakıma alındı.

Polis tarafından aynı gün evinde yakalanan Muammer Özen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Muammer Özen'in daha önce farklı tarihlerde apartman çatısı ve araç üst geçidine çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

"Hiç konuşmadan direk saldırdı"

Yoğun bakımdan servise alınan Serpil Özen, yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içerisinde anlattı. Özen, "Büyük oğlumla evde oturuyorduk. Elektrik ve suyun olmadığını fark ettik. Elektiriği açmak için oğlumla aşağıya indik. Ona nereden açılacağını gösterip tekrar yukarı çıktım. Oğlum gelecek diye kapıyı açık bıraktım. Banyoya abdest almaya geçtim, mutfağa döndüğümde bıçakla saldırdı. Hiç konuşmadı, direk saldırdı" dedi.

"Vücudumun dikiş atılmayan bir parça yeri kalmadı"

Eşinin boşanmak istemediği için böyle bir saldırı yaptığını ileri süren Özen, "23 yerimde bıçak darbesi var. Karın boşluklarımda çok var. Midem, akciğerim ve dalağımda hasar olduğunu biliyorum. Vücudumun dikiş atılmayan bir parça yeri kalmadı. Düne kadar yoğun bakımdaydım" diye konuştu.

"Beni öldü diye bıraktı"

Son olarak bıçaklandığında öleceğini düşündüğünü de sözlerine ekleyen Özen, şunları söyledi:

"Anlatılacak bir şey değil bu. Belki 20-25 dakika beni bıçaklamakla uğraştı. Ben balkona kaçtığımda yere yığılmıştım. Beni öldü diye bıraktı. Ona çocuklar görüyor diye çok yalvardım ama hiç dinlemedi beni. Benim gibi başka kadınlar bunu yaşamasın. Artık yeter. Biz kadınlar ölmek ya da yaralanmaktan yorulduk artık. Cezasını en ağır şekilde almasını istiyorum.