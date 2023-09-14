Evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

BİLECİK - Bilecik'te bir evin balkonundan mahsur kalan kediyi dakikalarca süren uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde kimsenin bulunmadığı bir dairenin balkonunda dünden beri kedi sesi duyan altı komşuları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için ilk olarak apartmanın 1'inci katında bulunan bir işletmenin balkonundan ellerindeki bir hayvan yakalama aparatı ile müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin bu ilk çabası olumsuz sonuçlanınca olay yerine manevrası olan merdivenli bir itfaiye aracı getirildi. Ekipler bu kez kedinin mahsur kaldığı balkona itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi vatandaşlar tarafından mama ile beslenirken, 2 gündür aç olan kedi karnı doyunca uzaklaştı.