Artvin'in Şavşat ilçesinde aç kalan bir ayı, köy evine girmeye çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar izleyenleri şaşırttı. Ayı, yiyecek bulamayınca evden uzaklaştı.

Eve girmeye çalışan ayı kamerada

ARTVİN Artvin'in Şavşat ilçesinde aç kayan ayı köy evine girmeye çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Tolga Kumaş'a ait evin arka kapısında meydana gelen hasar nedeniyle hırsızlıktan şüphelenen ev sahibi güvenlik kamerası görüntüleri izlemeye karar verdi. Görüntüleri izlerken şaşkına dönen Kumaş, hırsızlardan şüphelenirken, evine girmeye çalışanın bir ayı olduğunu fark etti. Evin arka kapısından içeri girmeye çalışan ayı yiyecek bulamayınca evden uzaklaştı.