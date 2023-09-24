Aksaray'da çıkan yangında Suriye uyruklu 6 yaşındaki Cihan Carruh hayatını kaybetti. Baba yangını fark edip kızını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Komşular ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü (2)

Aksaray'da Suriye uyruklu Cihan Carruh'un (6), evde çıkan yangında yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Baba Hüseyin Carruh'un, odadaki yangını fark edince kızını kurtarmak için odaya girdiğini, ancak Cihan'ın kanepenin altına saklanmasından dolayı bulamadığı, alevlerin yükselmesiyle de odadan çıktığı belirlendi.

Cerruh ailesinin yakını Abdulcelil Cerruh,?Ölen kızın annesi ve babası ayrı odada yatıyordu. Kızları Cihan Carruh yattığı odada ise elbise dolabı ile kanepe var. Babası yangında elbise dolabına bakmış ve kızını bulamamış, evden dışarı çıkmış. İtfaiye ekipleri kızı yanmış bir şekilde içeride buldular. Odası da gördüğünüz gibi kanepe ve dolap her şey yanarak kül olmuş. 'dedi.

Karşı balkondan yangını gören komşusu Süleyman Kır ise,?Çocuğun kaldığı odadan bir anda alevler yükselmeye başladı. Biz ne olduğunu bilemedik. Hemen yardıma koştuk, alevlerden dolayı müdahale edemedik. Ölen kızı sürekli burada oynardı. Bugün de yangında talihsiz bir şekilde can verdi? diye konuştu.(DHA)