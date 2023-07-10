Ev sahibinin, kiracısının eşyalarını boş tarlaya attırdığı iddiası

Evden atılan Asena Solak:

"Devletimizin bu işin peşini bırakmayacağını biliyorum"

ADANA - Adana'da bir ev sahibinin, bahçesine bakmadığı gerekçesiyle kiracısını evden çıkartıp eşyalarını tarlaya attırdığı iddia edildi. Eşyalarıyla komşusuna sığınan kadın, şimdi kara kara ne yapacağını düşünürken, ev sahibinin kira kontratına 3 ay sonra çıkması için madde eklediği ileri sürüldü.

6 sene önce eşi Mustafa Solak'ı kaybeden 3 çocuk annesi fabrika işçisi Asena Solak (44), 2022 yılının Mart ayında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde 10 bin TL'ye Fatma İ. isimli kadının müstakil evinin zemin katını kiraladı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası müstakil evlerin fiyatları artınca Mart ayında Fatma İ. kiracısının evden çıkmasını istedi. Asena Solak ise devletin yüzde 25'lik zam oranını ev sahibine vermeyi teklif edip, deprem nedeniyle herhangi bir ev bulamayacağını ve kış döneminde evden çıkmamak istediğini belirtti.

3 ay oturma izni verdi, 5 bin lira aldı

Bunun üzerine Fatma İ., kiracısından 5 bin TL alıp 3 ay daha evde oturmasına izin verdi ve kiracısıyla kontrat yaptı. Ancak iddiaya göre Fatma İ., sözleşmeye '3 ay sonra evden çıkmaması durumunda kiracı evden tahliye edilir' maddesi ekledi. Haziran ayında 3 ay dolduğunu belirten Fatma İ., bu sefer de kiracısını 'bahçeme bakmıyorsun, evimden çık' diyerek evden çıkartmak istedi. Solak ise daha ev bulamadığını ve ev bulduktan sonra çıkacağını söyledi. Geçtiğimiz Cuma günü ise Fatma İ., Asena Solak fabrikadayken avukat ve polislerle eve gelip genç kadının bütün eşyalarını evin önündeki boş tarlaya attı. İşten geldiğinde hayatının şokunu yaşayan kadın, eşyalarıyla aynı sokakta oturan bir komşusuna sığındı.

"Geldiğimde bütün eşyalarımın dışarıda olduğunu gördüm"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Asena Solak, "Bana kira sözleşmesi diye bir kontrat imzalattı. Ancak içerisine de 3 ay içerisinde evden çıkmazsam tahliye edeceği maddesini eklemiş. Ben evde yokken polis, avukat ve memurlarla gelip evimin kapısını kırmışlar ve eşyalarımı boş tarlaya atmışlar. Ben geldiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Geldiğimde bütün eşyalarımın dışarıda olduğunu gördüm. Evime dahi giremedim" diye konuştu.

"Depremden 2 gün sonra evden çıkartmaya kalktı"

Depremden 2 gün sonra ev sahibinin kendisini evden çıkartmak istediğini öne süren Solak, "Hiç tanımadığımız insanlar benim ve çocuklarımın iç çamaşırlarına varana kadar sokağa attı. Sağ olsun bir komşum sahip çıktı bana. Ev de bulamıyorum şu anda nasıl edeceğim bilmiyorum. Geçen sene 10 bin lira kira verdim. Bu sene de devletin dediği gibi yüzde 25 zam yapması gerektiğini söyledim. Ancak bana bir fiyat vermeden evden çıkartmak istedi. Depremden 2 gün sonra bana geldi ve evden çıkmamı söyledi. Ben de yalvar yakar 3 ay daha süre aldım ve 3 ay için kontrat yaptık" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçi olacağım"

Ev sahibinin kendisini bahçesine bakmadığı gerekçesiyle sokağa attığını vurgulayan Asena Solak, "Bahçesine bakmıyormuşum diye beni evden çıkarttı. Sanki ben evi değil de bahçesini kiraladım. Şikayetçi olacağım ve devletimizin bu işin peşini bırakmayacağını biliyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan Fatma İ., yaylada olduğunu ve iddiaları kabul etmediğini belirterek görüş bildirmek istemedi.