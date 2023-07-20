Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvanseverler Ayşegül Çağlayan ve Hasan Sarılar, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca otele yerleştirildi. Çağlayan ve Sarılar'ın evde beslediği 12 kedi ve köpek ise sahiplendi.

Ev sahibinin evden çıkardığı hayvansever çift otele yerleştirildi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde hayvanseverler Ayşegül Çağlayan ve Hasan Sarılar, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca otele yerleştirildi. Çağlayan ve Sarılar'ın evde beslediği 12 kedi ve köpek ise sahiplenildi.

Doğuştan bir elini kullanamayan Ayşegül Çağlayan ve Hasan Sarılar, Altındağ'da 2 katlı binanın alt katında kiraladıkları evi sokak hayvanlarına açtı. Sadece birkaç eşyanın bulunduğu evde sağlıksız koşullarda kedi ve köpekleriyle yaşayan çift, ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Çağlayan'ın engelli maaşı ile kirayı ödeyip, geçimlerini sağlayan çift, kaymakamlık tarafından geçici olarak otele yerleştirildi. Çiftin daha sonra bir eve yerleştirileceği belirtildi. Evde besledikleri 12 kedi ve köpek ise hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Pati Bekçileri Yaşatma ve Koruma Derneği'nden Gülizar Çıtak ise "Hayvansever çiftimiz imkansızlıklara rağmen sokak hayvanlarına evlerini açmış. Onlarla birlikte yaşamışlar. Şimdi geçici olarak otele yerleştirildiler. Baktıkları hayvanları da sahiplendik. Bundan sonra da onlara desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.