Ev Sahibi ve Yakınları Kiracıyı Tehdit Etti

Olay dün saat 22.45 sıralarında, Yakuplu Mahallesi 72. Sokak'taki binada meydana geldi. İddiaya göre: Kiracı Merve Çelik, ev sahibi tarafından 1,5 yıldır oturduğu daireden 'oğlum oturacak' gerekçesiyle çıkarılmak istendi. Daha önce defalarca telefonla arayarak tehditler savuran ev sahibinin kardeşi ve eşi, dün gece saatlerinde, aynı binada oturdukları kiracı Merve Çelik'in kapısına dayandı. Çelik'in erkek kardeşinin saatin geç olduğu ve müsait olmadıklarını söylemelerine rağmen, küfür ederek kapıyı tekmeleye başladılar. Bunun üzerine Merve Çelik de kapıya giderek cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. Çelik'in kayıttayken kapıyı açması üzerine, cep telefonunu gören ev sahibinin kardeşi, üslubunu değiştirerek tehdit etmediklerini söyledi. Bunun üzerine Merve Çelik, polise giderek şikayetçi oldu.

YAŞANANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Yaşananları anlatan kiracı Merve Çelik, "Dün akşam 22.45 sıralarında uyuyordum. Annem ve kardeşim uyanıktı. Kardeşim 'abla, kapıya adamlar geldi, seni istiyorlar' diyerek uyandırdı. Müsait olmadığımı, şu an konuşamayacağımı söyle dedim. Ardından kapıyı tekmelemeye başladılar. Bir hışımla kalktım yataktan ama korktuğum için kapıyı açmadım. Bu ilk tehditleri değil. Kardeşime küfürler savurmaya başladı. Kapıyı açmadan önce o anları videoya çektim. Daha sonra elimde telefonla kapıyı açtım. Kapıyı açtıktan sonra o küfür eden adam, 'Merve hanım' demeye başladı. Tehdit etmediğini söylemeye başladı. Daha önce telefonda, 'sabah göreceğim seni, bu binadan çıkmayacak mısın' gibi tehditler etmişlerdi. Daha sonra polis çağırdım. Polis geldiğinde bana küfür eden adam kaçmış. Şikayetçi oldum. Kardeşim mahkemeye gitti. Davacı olacağız. Can güvenliğimiz yok. Sürekli bir huzursuzluk ve tedirginlik halindeyim. Kontratım dolmadı, 1,5 yıldır burada oturuyorum. Muhtemelen dönem ortasında zam yapamayacağı için 'oğlum evlenecek, çık' dedi. Oğlum dediği kişi de Bayram adındaki yeğeni. 1,5 yıldır yeğeni olarak tanıdığımız kişi bir anda oğlu oldu. Mahkemeye vermelerini söyledim, onu da yapmadılar. Bunun yerine zorbalıkla bizi bezdirmeye çalıştılar. Bir sonraki sefer, eğer fırsat bulurlarsa, şiddet olacaktı ve bundan korkuyorum. Ne benim ne de ailemin şu anda can güvenliği yok. Dün gece uyuyamadık. Kapıya tekrar gelecekler diye çok korktum. Ne güzel ki videoya çekebildim. Bir gün iş yerimin çıkışında da beni kıstırabilirler. O yüzden can güvenliğimi tehdit altında, kendimi rahat hissetmiyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.