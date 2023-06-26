Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki Dekoratif Ahşap Boyama ve Süsleme Kursu'na katılan ev hanımları, çöpe gidecek ürünleri boyayarak ve desenlendirerek hem geri dönüşüme, hem de bütçesine katkı sağlıyor. Geri dönüşümle eski eşyaların tekrar hayat bulmasını isteyen kadınlar, ürünlerini satışa sunarak da aile bütçesine destek oluyor.

Ev hanımlarından sıfır atığa destek: Çöpe gidecek her şey onların elinde hayat buluyor

Bu kursta hiçbir şey çöpe gitmiyor, atık malzemelere yeniden hayat veriyorlar

Eski ve atıl eşyaları boyayıp, şekillendirip tekrar kullanılır hale getiriyorlar

EDİRNE - Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki Dekoratif Ahşap Boyama ve Süsleme Kursu'na katılan ev hanımları, çöpe gidecek ürünleri boyayarak ve desenlendirerek hem geri dönüşüme, hem de bütçesine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar, atık ürünleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Eski çizilmiş tavalardan, cam kavanozlara, çekmecelerden, soda şişelerine hatta eskimiş rengi solmuş cep telefonu kılıflarına kadar çöpe gidecek birçok ürün kadınların elinde hayat buluyor. Yaptıkları çalışmalarla geri dönüşüme katkıda bulunan kadınlar, ürünlerini satışa sunarak da aile bütçesine destek oluyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Dekoratif Ahşap Boyama ve Süsleme Kursu Usta Öğreticisi Lale Erkin, geri dönüşüm çalışmaları ile atıl vaziyetteki eşyaların hayata kazandırılması ve işlevsel olarak kullanılması amacıyla çöpe atılacak birçok malzemeyi süsleyerek modern görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Kursiyerlerin evlerinde eskimiş ve atıl durumda olan ya da desenlerinden sıkıldıkları bir takım çok büyük olmayan küçük mobilya tipi ev objelerini yenilediklerini ifade eden Erkin, sehpalar, fiskoslar, küçük masalar, çekmeceler, tavalar, taşlar gibi birçok ürünü yeniden hayata kazandırdıklarını belirtti.

"Eski eşyalarımızın tekrar hayat bulmasını istiyoruz"

Geri dönüşümle eski eşyaların tekrar hayat bulmasını istediklerini vurgulayan Erkin, "Aynı zamanda yine evlerimizde birçok kişinin farkına bile varmadığı bir takım ürünlerden yenilikler oluşturduk. Cam kavanozları hayata kazandırdık. Onlardan fenerler, mutfakta kullanılacak baharatlıklar elde ettik. Aslında her şey işlevsel hale dönüşebiliyor. İşlevsel hale dönüşürken onların şıklaşması, güzelleşmesi ve sanatla buluşması da çok önemli. Renk uyumlarının güzel olması çok önemli. Ahşap boyama deyip geçilebilir ama birçok özelliğin bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

Bir kursiyerinin Bulgaristan'daki anneannesinden kalma dikiş makinesinin kapağını yenilediğini ve onu çok şık görsel bir hale getirdiğini aktaran Erkin, bir köşeye atmak yerine yeniden hayata kazandırarak güzel bir görünüme kavuşturduğunu aktardı.

"Çöpe atmak yerine süsleyerek yeniden hayata kazandırıyorum"

Eski eşyaları hep yeni ürünlere çevirmeyi sevdiğini söyleyen Kursiyerlerden Müfide Sipahi, boyama yapmayı çok sevdiğini ve eski tavalar, taşlar ve kavanozları çöpe atmak yerine süsleyerek yeniden hayata kazandırdığını aktardı.

Bu kursa katıldıktan sonra daha güzel işler ortaya çıkardığını söyleyen Sipahi, eski çöpe gidecek eşyaları fırça ve boya ile yeni dokunuşlarla kullanılır hale getirmenin çok keyifli olduğunu belirtti.

Kimin psikolojisi bozuksa, kendisini iyi hissetmiyor sıkıntı hissediyorsa, bir fırça bir boya alsın ve taş, tava, tencere ne varsa onu boyasın diyen Sipahi, özellikle ev hanımlarına bu tür kurslara katılmalarını tavsiye etti.

Arkadaşlarının ve tanıdıklarının eski eşyalarını kendisine getirdiğini ve yenilettiğini aktaran Sipahi, hobi olarak başladığı çalışmalardan bazen satış yaparak gelir de elde ettiğini söyledi.