Etimesgut'ta ördek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, apartman bahçesindeki kümesten 2 ördeği çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Topçu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, apartman sakinlerinden Münevver Şener'in beslediği ördekleri çalmak için bahçeye girdi. Şüphelilerin biri çevreyi kontrol ederken; diğeri 3 ördekten 2'sini kovalayarak yakaladı. Şüphelilerin ördekleri çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şener, ördeklerle ilgili polise başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Münevver Şener, ördekleri yaklaşık 1 sene önce civciv olarak aldıklarını belirterek, "Evde besledik, büyüttük. Aileden biri oldu. Dün babam namaza gidince 2 hırsız girmiş. Çalan kişinin kuş eti yemek gibi bir hobisi varmış demek ki. Aç olduğunu söylese karnını doyurur, kıyafet verirdik. Böyle onursuz bir şeyi yapmasına gerek yoktu. 85 yaşındaki babam çocuk gibi bakıyordu. Babam camiden çıkınca kalan 1 ördeğimizin sesini duymuş. Öyle fark etti. Çok evcil hayvanlardı. Ne söylersek anlıyorlardı. Çok üzüldük. Tek kalan ördeğimiz çok yalnız kaldı. Yuvasına girmiyordu. İlk başta köpek yedi sandık; ama kamerayı izleyince insan girmiş" diye konuştu.