Etimesgut'ta çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Ankara'da boş arazide çıkan yangın geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bilinmeyen bir sebeple boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Güzelkent mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boş bir arazide yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duyarlı vatandaşların da yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü.