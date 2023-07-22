ESYURTDER Üyeleri Buluştu

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) üyeleri, bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte 500'den fazla üye ve ailesi, buluştu. ESYURTDER Başkanı Adnan Özbaş, etkinliğin bu yıl 15'incisinin düzenlendiğini belirtti ve etkinliğin amacının kaynaşma olduğunu söyledi.

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) üyeleri, bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte 500'den fazla üye ve ailesi, buluştu.

ESYURTDER Başkanı Adnan Özbaş, yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl 15'incisinin düzenlendiğini söyledi.

Pilav gününe şehir dışından da katılım sağlandığını anlatan Özbaş, şöyle devam etti:

"Etkinliğimiz yılda bir kere düzenlendiği için üyelerimizce önemli görülüyor. Güzel bir sohbet ortamı oluşuyor. Çok mutlu oluyoruz. Dernek yönetimi olarak güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Pilav günüyle yalnızca kaynaşmayı amaçlıyoruz. Ağabeylerimizin, ablalarımızın buraya gelerek kaynaşması birinci hedefimiz. Etkinliğimize her sene genelde 550-600 civarında üyemiz katılıyor fakat bu sene katılım biraz daha yüksek oldu. Çocuklara balon ve boyama kitapları da hediye ediyoruz."