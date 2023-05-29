Espiye Kaymakamı Tengir, engellileri konuk etti

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, engellileri makamında konuk etti.

Engellilerle sohbet eden Tengir, Espiye'de engelliler derneği kurulacağını söyledi.

Tengir, engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ve kendilerinin yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaymakamlık olarak bu kardeşlerimize dernek kuracağız, bir yer tahsis edeceğiz. Engellileri her zaman insan olarak başımızın üstünde taşımalıyız. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Kurum olarak engellilere her konuda kapımız açıktır. Engellilere insan olarak daha özverili, daha sağlam adımlar atarak yaklaşmalıyız."