Espiye'de Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Merkez Camisi'nde cemaatle saf tuttuktan sonra, bir restoranda düzenlenen "Engelliler Buluşuyor" programına katıldı.

Engelliler ile sohbet eden Gülbe, müftülük olarak engelli bireyler için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Herkesin engelli adayı olduğunu anımsatan Gülbe, "Engelli olmak Allah katında ne üzülecek bir durum ne de sağlığı, sıhhati yerinde olanların Allah katında üstünlüğüne delalet eden bir durum. Sadece üstünlük Rabbimizin katında takvadadır." dedi.